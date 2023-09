Veneto: Zaia, buon lavoro a Carlo Salvan, nuovo presidente regionale di Coldiretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Salvan è stato nominato neo-presidente regionale di Coldiretti. "Il Veneto è agricoltura. E la grande agricoltura è il Veneto", ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione. "La nostra terra, i suoi prodotti, il suo carico di identità e cultura oggi più che mai incarna, invece, una realtà viva, ricca di risorse e di valori. È il settore 'primario' nel vero senso del termine, per il nostro futuro. Le nostre imprese - ha aggiunto - sono guidate da agricoltori spesso eroici, sfidati anche dal cambiamento climatico, dalla burocrazia comunitaria, dall'aumento dei costi energetici e dalla contraffazione. Questo sistema imprenditoriale ha bisogno di dinamismo, deve saper rompere gli schemi e interpretare il cambiamento. E sono certo che la figura di Carlo Salvan, da oggi alla guida di Coldiretti Veneto, saprà interpretare al meglio i bisogni dell'intero mondo agricolo, portando avanti il buon lavoro avviato a livello regionale e nazionale". "Esprimo un grande in bocca al lupo al Presidente Salvan e a Marina Montedoro che prosegue nel suo ruolo di direttrice – ha affermato - dei quali ben conosco le capacità, ai membri del Consiglio e a tutta la squadra veneta di Coldiretti, donne e uomini orgogliosi delle proprie radici, in prima linea del fornire supporto ad un sistema economico regionale che vale 7,7 miliardi di euro di fatturato, fatto di imprese che danno lavoro a 67mila addetti. Vere e proprie 'radici' del Veneto di oggi e di domani", ha concluso. (Rev)