Sardegna: un'accademia per sviluppare competenze necessarie alla filiera del cavallo

- “La filiera del cavallo un volano per lo sviluppo della Sardegna’’ è il tema del convegno organizzato dalla Prometeo srl, al quale hanno partecipato gli assessori regionali del Bilancio e del Lavoro, Giuseppe Fasolino e Ada Lai. Un’occasione di scambio e confronto tra le istituzioni e gli operatori per creare progettualità e sinergie nel mondo ippico-equestre della regione, organizzata dalla Prometeo srl, Società in house interamente partecipata dal Comune di Ozieri. “La nostra terra vanta un legame ancestrale con i cavalli che dobbiamo preservare - afferma l’assessore Lai - Oggi siamo qui per fare sintesi e co-progettare insieme, condividendo una nuova visione ad ampio raggio, in grado di mettere a sistema le differenti anime del settore con l’obiettivo condiviso di uno sviluppo armonico del comparto ippico-equestre, che tenga conto del benessere degli animali, delle comunità locali, degli operatori e dei turisti. In questo scenario la formazione multidisciplinare assume un ruolo strategico imprescindibile L’assessorato del Lavoro è impegnato nel costruire percorsi di professionalizzazione e innalzamento delle competenze dell’intera filiera. Il nostro progetto è quello di un’Accademia per sviluppare tutte le competenze necessarie alla filiera del cavallo; professioni quali l’allevatore, l’istruttore, il veterinario, il maniscalco, l’artiere, il fantino, e l’organizzatore di eventi equestri, che oltre ad essere accomunate da un’identica passione, il cavallo, condividono conoscenze e competenze necessarie per rilanciare il comparto”. L'assessore Fasolino ha sottolineato che “si tratta di un settore che fa parte della nostra storia e della nostra cultura ma che oggi rappresenta senza dubbio anche un’opportunità. È proprio partendo da questa considerazione che l’Assessorato del Bilancio ha previsto le risorse necessarie a garantire pieno sostegno a un comparto che in passato non è stato trattato con la giusta attenzione La filiera del cavallo - ha proseguito l’esponente della Giunta Solinas - rappresenta oggi un volano per lo sviluppo della Sardegna, capace di creare crescita economica e nuove prospettive occupazionali, andando a valorizzare quella che storicamente è stata una ‘ricchezza’ per la nostra Isola, in termini non solo economici ma anche sociali e culturali. È per tutti questi motivi che abbiamo aperto un tavolo interassessoriale che per la prima volta ha visto anche l’Assessorato del Bilancio presente e pronto a intervenire, fornendo supporto, sostegno e piena collaborazione”. (Rsc)