Veneto: Zaia, premio Campiello roccaforte nel panorama della cultura

- Il premio letterario Campiello è una roccaforte nel panorama della cultura. Con queste parole Luca Zaia, presidente della regione Veneto ha annunciato la sua presenza alla 61ma edizione del premio in scena domani sera alla Fenice. "I libri, la scrittura, la letteratura sono l'essenza della cultura, sono arte, ma ancora di più sono sinonimo di libertà di espressione. E il premio Campiello è uno dei premi letterari più antichi e uno tra i più rilevanti a livello nazionale - ha dichiarato -. Come l'Arena di Verona, come il Teatro Stabile del Veneto, anche il Campiello è una delle roccaforti nel panorama della cultura del Veneto che dobbiamo con forza tutelare e sostenere. È un appuntamento che fa parte ormai della nostra storia, dell'identità del nostro territorio. Sul palco del Premio Campiello, dalla sua fondazione nel 1962, a oggi, sono saliti - ha aggiunto - i nomi più importanti della letteratura italiana contemporanea. Scrittori e voci autorevoli che hanno saputo raccontare l'Italia dal dopoguerra a oggi, ciascuno con il proprio punto di vista. Proprio come nei campielli veneziani, luoghi di incontro e di scambio di idee, questo premio, che deve il suo nome alla celebre omonima opera del nostro Carlo Goldoni, deve continuare a essere uno spazio, un patrimonio prezioso da sostenere". (segue) (Rev)