Spagna: ambasciatore Buccino in visita a La Coruna e Santiago de Compostela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi, accompagnato dal primo segretario, Filippo Perzolla, e assistito dal console onorario a La Coruna, Francesco Milani, si è recato dal 13 al 15 settembre in visita istituzionale a La Coruna e a Santiago de Compostela. A La Coruna, l'ambasciatore ha avuto un incontro con il sindaco, Ines Rey Garcia, e si è intrattenuto con personalità di spicco della comunità locale, tra cui l'ex sindaco di La Coruna e ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede, Francisco Jose Vazquez, la direttrice della Fondazione Barrié Carmen Arias Romero e il ricercatore italiano presso l'Università di Santiago de Compostela Oreste Gualillo. A Santiago de Compostela l’ambasciatore ha accolto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, giunti nella città per partecipare alla riunione informale Ecofin. Buccino ha inoltre incontrato l'arcivescovo Francisco Jose Prieto, ha avuto riunioni con il sindaco Goretti Sanmartin Rey e il presidente della Xunta della Galizia, Alfonso Rueda Valenzuela. Ha infine visitato l'Università di Santiago de Compostela, dove si è intrattenuto con il rettore, Antonio Lopez Diaz. Con oltre 650 studenti immatricolati nell'anno accademico 2023-2024, la cattedra di italianistica dell'Università, che ha ricevuto negli ultimi sei anni un sostegno finanziario da parte della Farnesina, contribuisce alla diffusione della lingua e della letteratura italiana in Spagna. (Spm)