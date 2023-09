Mobilità: al via settimana europea a Roma dedicata al tema del risparmio energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il sindaco Roberto Gualtieri insieme alla presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, all’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, all’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, e all’assessora alla Scuola, Claudia Pratelli, hanno presentato in Campidoglio le iniziative previste sul territorio di Roma Capitale in occasione della Settimana Europea della Mobilità, in programma da sabato 16 settembre a venerdì 22 settembre. Roma celebra l’edizione 2023 con eventi in varie zone della città. Tutti con un unico filo conduttore: il risparmio energetico. Ossia il tema scelto quest’anno per indurre a una più profonda riflessione sull'importanza di muoversi in modo sostenibile. Soprattutto quando ci si sposta in aree urbane. Un tema di grande attualità anche e soprattutto in considerazione degli aumentati costi energetici, in tutta Europa, a carico di famiglie e imprese. In occasione della Settimana Europea, Roma Capitale organizzerà, tra gli altri, due momenti di particolare rilevanza: domenica 17 settembre l'Appia Antica sarà chiusa al traffico, inclusi i mezzi del trasporto pubblico, da Porta San Sebastiano alla Basilica di San Sebastiano. Sarà poi percorribile, anche tramite due visite guidate, l'itinerario storico-artistico Argiletum da Termini alla Casina del Vignola Boccapaduli. Sempre durante la Settimana Europea saranno attuate temporanee pedonalizzazioni di alcune strade di accesso ai plessi scolastici. (Rer)