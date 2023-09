Egitto: ministero Edilizia annuncia vendita lotti di terreno in valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha messo in vendita una serie di lotti di terreno destinati agli investitori in alcune nuove città a condizione che il valore del terreno sia pagato in dollari. Lo ha riferito il ministero dell'Edilizia, dei Servizi pubblici e delle Comunità urbane dell’Egitto in un comunicato, spiegando che il valore dei terreni è di circa 200 milioni di dollari. Il Consiglio dei ministri ha deciso inoltre di riattivare l’importazione di automobili per gli egiziani residenti all'estero senza il pagamento di tasse doganali a condizione che un deposito in dollari sia trasferito alla Banca centrale per un periodo di 5 anni, a seconda del valore delle auto. L’Egitto soffre di una grave carenza di valuta estera che comporta l’impossibilità di importare numerosi prodotti.(Cae)