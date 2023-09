Mobilità: Gualtieri, Roma partecipa a settimana europea da protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Roma "partecipa da protagonista alla settimana europea della mobilità sostenibile, che quest’anno è dedicata anche al risparmio energetico, con tante bellissime iniziative a partire dalle strade scolastiche, dall’utilizzo dell’intermodalità, della promozione del trasporto pubblico, nel quadro di tante iniziative che stiamo realizzando, come l’abbonamento sostanzialmente gratuito per i ragazzi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi in occasione della settimana europea della mobilità, a Roma. "Tutti coloro che avranno la carta Metrebus potranno utilizzare gratuitamente le biciclette, i monopattini e le bike box, i parcheggi di scambio. E poi l’elettrificazione della flotta degli autobus, con i fondi europei che abbiamo presentato recentemente, e il grande progetto per l’idrogeno ad Acilia per il trasporto pubblico. Roma ce la mette tutta per migliorare il trasporto e per contribuire fino in fondo alla lotta al cambiamento climatico, alla riduzione delle emissioni e alla transizione energetica”, ha concluso Gualtieri.(Rer)