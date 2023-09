Expo 2030: Rocca a New York per supportare candidatura di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, andrà a New York dal 17 al 24 settembre per sostenere la candidatura di Roma a Expo 2030. A quanto si apprende il governatore rientrerà domenica prossima e nel corso della visita a New York sono in programma diversi incontri bilaterali sul tema di Expo 2030. L'occasione del viaggio è l'Assemblea generale dell'Onu. Rocca sarà presente e parteciperà sia da governatore del Lazio in carica, sia da presidente uscente della Croce rossa italiana. (Rer)