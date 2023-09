Tim: pronta a distribuire nuovi iPhone, Apple Watch e Airpods con Usb-C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim offrirà iPhone 15 e iPhone 15 Plus, caratterizzati da un design in alluminio, con un resistente vetro posteriore a infusione di colore, la Dynamic Island, il chip A16 Bionic, un sistema di fotocamere avanzato che include una potente fotocamera principale da 48Mp e il nuovo teleobiettivo 2x, e il connettore Usb-C; iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, i modelli Pro – riferisce una nota – più leggeri mai progettati da Apple e realizzati in titanio di grado aerospaziale, robusto e allo stesso tempo leggero, un nuovo tasto Azione, importanti aggiornamenti alla fotocamera, che includono una fotocamera principale più avanzata da 48Mp, che offrono l'equivalente di sette obiettivi professionali per una qualità dell'immagine straordinaria e un teleobiettivo 5x, lo zoom ottico più potente mai visto su iPhone, in esclusiva su iPhone 15 Pro Max, il chip A17 Pro che consente di vivere esperienze di gioco di livello superiore e prestazioni professionali, e connettore Usb-C con la velocità dell'USB 3; il nuovo e avanzato Apple Watch Series 9, che offre miglioramenti a livello di sistema e nuove funzioni, tra cui il nuovissimo SiP S9, un nuovo gesto magico doppio tap e un display più luminoso; Apple Watch Ultra 2, che consente nuove funzioni allo smartwatch Apple più capace e robusto; e AirPods Pro (di seconda generazione) con connettore di ricarica USB-C, ancora più resistenti alla polvere e nuove esperienze come l'Audio adattivo e il Rilevamento conversazione con iOS 17. I clienti potranno preordinare - online e nei negozi Tim - la famiglia iPhone 15 da oggi, e sarà disponibile a partire da venerdì 22 settembre. La nuova famiglia Apple Watch, compresa la seconda generazione di Apple Watch SE, e gli Airpods Pro potranno essere ordinati da oggi e saranno disponibili a partire da venerdì 22 settembre. La famiglia iPhone 15 e iPhone 15 Plus è dotata del nuovissimo vetro posteriore a infusione di colore mai realizzato prima, in una splendida finitura opaca e un nuovo profilo smussato sul guscio in alluminio. Entrambi i modelli presentano la Dynamic Island, un modo innovativo per interagire con gli avvisi importanti e le attività in tempo reale, e un sistema di fotocamere avanzato, inclusa una potente fotocamera principale da 48Mp che consente di scattare foto a risoluzione super alta e il nuovo teleobiettivo 2x per uno zoom ottico a tre livelli: sarà come avere una terza fotocamera. (segue) (Com)