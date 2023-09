Tim: pronta a distribuire nuovi iPhone, Apple Watch e Airpods con Usb-C (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La famiglia iPhone 15 introduce anche i ritratti di nuova generazione, così sarà più facile scattare ritratti con un livello superiore di dettaglio e prestazioni superiori anche con poca luce. La velocità e l'efficienza del chip A16 Bionic offrono prestazioni potenti e comprovate, e i modelli iPhone 15 continuano a garantire un'esperienza 5G di alta qualità e super veloce con una qualità audio migliorata per le telefonate, incluse le chiamate FaceTime o con app di terze parti. iPhone 15 e iPhone 15 Plus sono disponibili con display da 6,1" e 6,7"1 in cinque nuovi splendidi colori: rosa, giallo, verde, blu e nero. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono realizzati in titanio di grado aerospaziale, incredibilmente resistente ma leggero: i modelli Pro più leggeri di sempre. Il nuovo design introduce anche bordi smussati e un tasto Azione modificabile, che consente agli utenti di personalizzare la propria esperienza con iPhone. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max offrono prestazioni e capacità Pro grazie al chip A17 Pro, il primo processore a 3 nanometri del settore. Gli importanti aggiornamenti alla fotocamera offrono l'equivalente di sette obiettivi professionali per una qualità delle immagini straordinaria. Le novità includono una fotocamera principale più avanzata da 48Mp che ora supporta la nuova risoluzione super alta da 24Mp come default, la nuova generazione di ritratti con messa a fuoco e Controllo profondità, miglioramenti alla modalità Notte e Smart Hdr, oltre ad un nuovissimo teleobiettivo 5x disponibile esclusivamente su iPhone 15 Pro Max. La famiglia iPhone 15 Pro supporta ora il Wi-Fi 6E con prestazioni wireless eccezionali e integra la tecnologia 5G superveloce. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono disponibili con display da 6,1" e 6,7"1 e in quattro nuove straordinarie finiture: titanio naturale, titanio blu, titanio bianco e titanio nero. La famiglia iPhone 15 monta il connettore Usb-C, uno standard universalmente accettato per la ricarica e il trasferimento dei dati: con lo stesso cavo sarà possibile ricaricare iPhone, Mac, iPad e i nuovi AirPods Pro (di 2a generazione). Tra le peculiarità dei nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max c'è il supporto alla tecnologia Usb 3, con una velocità di trasferimento fino a 20 volte superiore rispetto a USB 2. (segue) (Com)