Tim: pronta a distribuire nuovi iPhone, Apple Watch e Airpods con Usb-C (3)

- Tutti i modelli offrono funzioni di sicurezza fondamentali per garantire assistenza quando conta di più, tra cui Crash Detection2 e la funzionalità Emergency Sos via satellite.3 iOS 174 rende la famiglia iPhone ancora più personale e intuitiva, introducendo Poster di contatto, che consente di personalizzare il nostro aspetto così come appare ai contatti che ci chiamano. La famiglia iPhone 15 è disponibile con eSIM, un'alternativa più comoda e sicura della sim fisica, che consente agli utenti di rimanere connessi con piani di roaming internazionale a prezzi accessibili quando viaggiano in tutto il mondo. Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 9 aggiunge nuove funzionalità all'orologio più venduto al mondo e raggiunge un significativo traguardo ambientale. Apple Watch Series 9 è più potente che mai grazie al nuovo chip S9 SiP, che migliora prestazioni e capacità, al nuovo magico gesto doppio tap, al display più luminoso, a Siri on-device, ora più veloce e in grado di accedere ai dati salute e registrarli, alla funzione Posizione precisa per iPhone e a molto altro. Apple Watch Series 9 monta di serie watchOS 10: con app riprogettate, la nuova Raccolta smart, nuovi quadranti, nuove funzioni per gli allenamenti in bici e di trekking, nonché strumenti per prendersi cura del benessere mentale, oltre a tutte le funzionalità per prendersi cura della propria salute, monitorare l'attività fisica, nonché gestire comunicazioni e sicurezza. Per la prima volta, i clienti possono scegliere un'opzione a zero emissioni di anidride carbonica per qualsiasi Apple Watch, il che rappresenta un importante traguardo in vista dell'obiettivo 2030 di Apple: il piano di Apple che prevede che entro il 2030 l'intera attività, la filiera produttiva e il ciclo di vita dei prodotti siano neutrali dal punto di vista delle emissioni di carbonio. Tutti i modelli di Apple Watch Series 9 in alluminio con il nuovo cinturino Sport Loop sono carbon neutral. Apple Watch Series 9 consente agli utenti di rimanere connessi, di effettuare chiamate e di ricevere messaggi, anche senza il proprio iPhone nelle vicinanze. (segue) (Com)