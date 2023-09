Tim: pronta a distribuire nuovi iPhone, Apple Watch e Airpods con Usb-C (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 2 porta nuove funzioni sullo smartwatch Apple più capace e robusto, ed è a impatto zero se abbinato ai cinturini Trail Loop o Alpine Loop. Apple Watch Ultra 2 ha tutte le funzioni che gli utenti già amano di Apple Watch Ultra, più il nuovo e potente S9 SiP, il nuovo magico gesto doppio tap, il display Apple più luminoso di sempre, un più esteso range di altitudine, Siri on-device, la funzione Posizione precisa per iPhone e capacità avanzate per gli sport acquatici. Apple Watch Ultra 2 monta di serie watchOS 10, con app riprogettate, la nuova Raccolta smart, esperienze di allenamento evolute per chi va in bici, ulteriori funzioni per le attività outdoor e il nuovo quadrante Modulare Ultra, oltre a tutte le funzionalità per prendersi cura della propria salute, monitorare l'attività fisica, nonché gestire comunicazioni e sicurezza. Apple Watch Ultra 2 consente agli utenti di rimanere connessi, di effettuare chiamate e di ricevere messaggi, anche senza il proprio iPhone nelle vicinanze. Airpods Pro (di 2a generazione) con Usb-C I nuovi Airpods Pro sono stati aggiornati per supportare la ricarica Usb-C, che consente di utilizzare un unico cavo per ricaricare direttamente da Mac, iPad e i diversi modelli della linea iPhone 15 (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max). Il rating di grado IP54 ulteriormente migliorato rende gli auricolari e la custodia ancora più resistenti alla polvere, così da poter essere usati anche per le attività più avventurose. Con iOS 17, tutti gli Airpods Pro (di seconda generazione) si arricchiscono di funzioni e capacità fantastiche come Audio adattivo, Volume personalizzato e Rilevamento conversazione, che ridefiniscono l'esperienza audio personale. (Com)