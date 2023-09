Open Arms: Salvini, 6 ottobre testimonianza hollywoodiana di Richard Gere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio chi questa mattina a Palermo è venuto davanti al tribunale a portare un apprezzato sostegno prima dell’udienza del processo Open Arms", scrive Matteo Salvini, vicepremier e imputato, da ex ministro dell'Interno, per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti nell'agosto del 2019. "Tornerò in questa splendida città il prossimo 6 ottobre ad ascoltare le testimonianze hollywoodiane di Richard Gere, che mi accusa di avere agito in maniera criminale. 'Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le proprie idee, o le sue idee non valgono nulla o è lui che non vale nulla'. Avanti, a testa alta", conclude il leader della Lega, citando Ezra Pound. (Rin)