Sanità: Cattani (Farmindustria), coinvolgere paziente obiettivo nel dna delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rispetto rigoroso della normativa stabilita dalle Autorità competenti, “un obiettivo che le imprese farmaceutiche hanno nel loro dna è coinvolgere sempre più il paziente”. Lo dichiara in una nota il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza del paziente promossa dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il 17 settembre, che quest’anno ha come tema “Engaging patients for patient safety”. “Pazienti, associazioni che li rappresentano e caregiver - aggiunge - diventano così un partner nel processo di cura e assistenza, garantito dai medici e dagli altri operatori della salute, in una proficua sinergia per migliorare il percorso terapeutico, nella massima sicurezza dei cittadini. Una collaborazione che certamente si rafforzerà in un contesto, come quello odierno, con profondi e rapidi cambiamenti nella RS dovuti alla velocità tecnologica”. L’industria farmaceutica “sta rispondendo ai diversi bisogni di salute con investimenti in ricerca che tra il 2023 e il 2028 raggiungeranno i 1.600 miliardi di dollari a livello globale e con un’innovazione molto diversificata che ha permesso di arrivare al record storico di oltre 20.000 farmaci in sviluppo nel mondo, tra cui molti medicinali e vaccini innovativi. Medicinali che saranno sottoposti, come sempre, a controlli stringenti e continui anche dopo l’approvazione, grazie alla farmacovigilanza”, conclude. (Com)