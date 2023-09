Digitale: Rustichelli (Antitrust), grandi piattaforme minacciano mercati e libertà dei singoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le grandi piattaforme digitali “non solo minacciano i mercati e la libertà dei singoli ma lambiscono le strutture portanti dei nostri sistemi democratici interferendo con il loro funzionamento”. Lo ha detto Roberto Rustichelli, presidente dell’Antitrust, al convegno “Concorrenza, mercati digitali, investimenti. Il ruolo guida dell’Europa” organizzato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Rustichelli ha spiegato che per questo motivo “integrare i gatekeepers digitali nella nostra democrazia (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft - ai sensi del Digital Markets Act della Commissione Ue) rappresenta un obiettivo irrinunciabile”. Per il presidente dell’Antitrust si tratta di un passo fondamentale “non soltanto per salvaguardare gli assetti concorrenziali, gli incentivi all’innovazione e il benessere dei consumatori, ma per garantire la tenuta stessa delle nostre società”. (Rin)