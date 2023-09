Repubblica Dominicana: "crisi dell'acqua", chiuse da oggi le frontiere con Haiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Dominicana ha disposto dalle 6 di questa mattina, mezzogiorno in Italia, la chiusura totale delle frontiere marittime, terrestri e aeree con Haiti, misura applicata per trovare una soluzione alla cosiddetta "crisi dell'acqua". È infatti scaduto senza esito l'ultimatum con cui il presidente Luis Abinader, a inizio settimana, aveva intimato il governo del Paese vicino a impedire la costruzione di un canale che devia parte del fiume binazionale Masacre. Nel formalizzare la decisione, si legge in una nota, Abinader ha spiegato che il governo di Haiti ha ammesso di avere problemi nel controllo del territorio, ivi compreso degli imprenditori che hanno forzato il corso d'acqua per irrigare i propri campi. "Se ci sono incontrollabili dall'altra parte, saranno incontrollabili per il governo di Haiti,ma non lo sono per il governo della Repubblica Dominicana". (segue) (Mec)