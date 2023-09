Repubblica Dominicana: "crisi dell'acqua", chiuse da oggi le frontiere con Haiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha assicurato che manterrà aperti i canali di dialogo, anche se il tavolo negoziale tenuto negli ultimi due giorni non ha avuto esito, ma che nel frattempo il ministero della Difesa ha organizzato i diversi corpi d'armata per dare esecuzione all'ordine. "Non ci sarà nessuna violenza da questo lato della frontiera. Potranno esserci fatti isolati, ma esercito, Forze armate e Polizia nazionale sono preparati", ha assicurato Abinader. "Siamo pronti già da settimane, non solo per questa situazione ma anche per proteggerci rispetto a qualsiasi intervento di pace sul lato haitiano". Le frontiere rimarranno chiuse "per il tempo che sarà necessario", ha aggiunto il capo dello Stato anticipando l'intenzione di voler parlare del tema nel corso dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. (segue) (Mec)