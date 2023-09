Repubblica Dominicana: "crisi dell'acqua", chiuse da oggi le frontiere con Haiti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio settimana, il presidente Abinader aveva avvertito che in caso il governo haitiano non fosse intervenuto entro oggi per impedire l'opera idrica portata avanti da imprenditori locali, avrebbe disposto la chiusura di tutte le frontiere, marittime, aeree e terrestri. Il ministero degli Esteri haitiano ha ribadito l'interesse a "trovare una soluzione" assumendo l'impegno a "informare la popolazione" sugli sviluppi del dialogo. Nel mirino di Santo Domingo un "canale privato" che "imprenditori haitiani" starebbero costruendo per deviare parte delle acque del Masacre, fiume che corre lungo la frontiera, verso una riserva destinata ad alimentare l'agricoltura delle loro aziende. La chiusura delle frontiere, e dei mercati che corrono lungo il confine, avrà inevitabili ricadute sulle economie dei due Paesi e soprattutto di quella haitiana, già in pesante sofferenza. (segue) (Mec)