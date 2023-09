Colombia: Petro, Botero pittore delle nostre virtù e dei nostri difetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È morto Fernando Botero, il pittore delle nostre tradizioni e dei nostri difetti, il pittore delle nostre virtù. Il pittore della nostra violenza e della nostra pace. Della colomba mille volte respinta e mille volte posta sul suo trono". Così il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha ricordato il pittore e scultore colombiano morto oggi all'età di 91 anni. L'artista, che dagli anni '80 ha iniziato a frequentare con continuità l'Italia, è deceduto durante il ricovero in un ospedale del Principato di Monaco. Botero, nato nella città settentrionale di Medellin, viene ricordato da tutti i media come "il più grande pittore e scultore colombiano di tutti i tempi", un "artista universale". Secondo di tre figli, Fernando è divenuto famoso per sculture e pitture di uomini e animali molto voluminose. Dopo gli studi giovanili compiuti in Italia, occasione per conoscere a fondo il lavoro del Rinascimento nostrano, Botero ha aperto nel 1983 uno studio a Pietrasanta, Lucca, cittadina nella quale avrebbe passato diversi mesi all'anno. La moglie, la pittrice greca Sophia Vari, era morta cinque mesi fa. (Mec)