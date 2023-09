Parlamento: mercoledì audizione Fitto su degrado periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 20 settembre, alle ore 14.30, presso l'Aula del IV piano di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, svolge l'audizione del ministro per gli Affari europei, per le Politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)