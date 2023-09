Imprese: martedì 19 settembre alla Farnesina il Market Access Day 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 settembre 2023, dalle 9.30 alle 14.00, la Farnesina ospiterà il Market Access Day, un evento dedicato alle problematiche di accesso ai mercati extra-Ue riscontrati dalle imprese italiane. Lo ha riferito la Farnesina sul suo sito web. La conferenza è organizzata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in collaborazione con la direzione generale del commercio della Commissione europea. L’evento si terrà presso la Sala conferenze internazionali del ministero. Parteciperanno, in presenza: il vice direttore generale della direzione generale Trade e “Chief Trade Enforcement Officer”, Denis Redonnet; il direttore generale per l’Europa e la politica commerciale internazionale, Nicola Verola; il vice direttore centrale per l’internazionalizzazione economica, Mauro Battocchi; il capo della rappresentanza della Commissione europea a Roma, Antonio Parenti. Interverranno in video collegamento: la vicepresidente di Confindustria per l’internazionalizzazione, Barbara Beltrame Giacomello; gli ambasciatori d’Italia ad Ankara ed Hanoi e gli esperti della direzione generale Commercio. Modera il dibattito il direttore centrale per la Politica commerciale internazionale, Nicola Faganello. (segue) (Com)