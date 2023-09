India: sessione parlamentare, quattro disegni di legge nel programma “provvisorio” del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 settembre è prevista una riunione con i rappresentanti di tutti i partiti, invitati dal ministro degli Affari parlamentari, Pralhad Joshi. I lavori inizieranno il 18 nel vecchio parlamento, per spostarsi il giorno successivo nel complesso inaugurato a maggio. La data del trasferimento nella nuova sede, 19 settembre, coincide con la festa induista di Ganesh Chaturthi, che celebra la nascita di Ganesh, figlio di Shiva e Parvati, ed è stata scelta come segno di buon auspicio. Il governo ha annunciato a sorpresa la sessione parlamentare straordinaria il 31 agosto, senza aggiungere ulteriori particolari. La mancanza di dettagli ha alimentato ipotesi su possibili proposte di iniziativa governativa, in particolare sul cambio di denominazione dell’India in Bharat o sull’accorpamento tra elezioni politiche ed elezioni statali. (segue) (Inn)