India: sessione parlamentare, quattro disegni di legge nel programma “provvisorio” del governo (3)

- Sonia Gandhi, presidente del gruppo parlamentare del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione, ha scritto una lettera al primo ministro, Narendra Modi, per chiedere spiegazioni sulla sessione speciale convocata “senza alcuna consultazione con altri partiti politici”. La leader progressista ha auspicato un dibattito su alcuni temi: l’aumento dei prezzi delle materie prime, gli impegni presi dal governo nei confronti degli agricoltori, la proposta di istituire una commissione parlamentare d’inchiesta sulle transazioni del gruppo Adani, la situazione dello Stato del Manipur dopo le recenti violenze etniche, la contesa di confine con la Cina, la richiesta di un censimento delle caste, i rapporti tra governo centrale e governi statali, l’impatto dei recenti disastri naturali in alcune aree del Paese. Dopo la pubblicazione del programma provvisorio un altro partito di opposizione, l’All India Trinamool Congress (Tmc), per voce di Derek O'Brien, ha espresso scetticismo sull’ordine del giorno, ipotizzando cambiamenti “dell’ultimo minuto”. L’ultima sessione parlamentare, quella monsonica, si è svolta dal 20 luglio all’11 agosto ed è stata dominata dalla situazione del Manipur, per la cui gestione l’opposizione ha presentato una mozione di sfiducia (non passata) contro il premier Modi. (segue) (Inn)