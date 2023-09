Senato: Fd'I, presentata Conferenza internazionale dei difensori civici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata presentata oggi al Senato alla stampa la Conferenza internazionale dei difensori civici, che si svolgerà a Roma il prossimo fine settimana. Un totale di 256 partecipanti, provenienti da tutto il mondo, per confrontarsi ed affrontare i temi sulla tutela dei diritti a livello internazionale. "La Conferenza degli 'ombudsman', termine di origine svedese che sta appunto a significare difensore civico - sottolinea la senatrice di Fratelli d'Italia, Cinzia Pellegrino - si prefigge di raggiungere due obiettivi: captare argomenti di interesse rilevante, come la transizione digitale e i diritti umani a livello internazionale, e quello di creare una sinergia per fare rete fra le varie realtà dei mediatori nel mondo. Si tratta di temi significativi che coinvolgono tutti i continenti. Il difensore civico nasce per risolvere le controversie nei confronti della pubblica amministrazione e per garantire la tutela dei diritti, una figura, che svolge il suo ruolo gratuitamente, ancora poco conosciuta e sulla quale la Conferenza pone l'accento per renderla di interesse pubblico a tutti i cittadini", conclude. (Rin)