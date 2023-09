Roma: De Santis (CR), Gualtieri risponda su assegnazione locali Parco Celio a banda Polizia Locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale "merita stabilità e, soprattutto, rispetto. A tal proposito depositerò a stretto giro un'interrogazione urgente mirante a richiedere al sindaco quale sia l'intendimento dell'Amministrazione circa l'assegnazione del locale in via Parco del Celio 20, ad oggi in parte utilizzato dalla banda come sala prove e, in caso di permanenza, anche provvisoria, in quella sede della stessa banda, quali siano gli interventi previsti dall'Amministrazione - e quando avranno inizio - per far sì che le condizioni ambientali siano idonee". Lo dichiara, in una nota stampa, l'ex assessore al Personale e consigliere capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis. (segue) (Com)