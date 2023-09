Roma: De Santis (CR), Gualtieri risponda su assegnazione locali Parco Celio a banda Polizia Locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "In tal senso, in vista dell'imminente stagione autunnale e del successivo periodo invernale, l'interrogazione punta altresì a verificare se i quarantamila euro stanziati nel Bilancio 2023 a seguito dell'approvazione di un mio emendamento siano stati effettivamente impegnati per i lavori di sostituzione dell'impianto di riscaldamento del locale sala prove o, in caso negativo, per quali interventi connessi all'idoneità ambientale della sala prove saranno utilizzati. Ovviamente, ci aspettiamo che il sindaco Gualtieri e gli assessori competenti, in caso di mancata assegnazione definitiva del locale di via Parco del Celio 20 alla banda musicale della Polizia Locale abbiano già individuato locali idonei e dignitosi per consentire la continuità delle attività musicali in essere", conclude. (Com)