Expo 2030: Gualtieri, sarò a New York per sostenere candidatura Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, da domenica sarà "a New York con la delegazione italiana, con il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, con il Comitato Expo e il governo per fare campagna elettorale e incontrare quanti più Paesi possibile per sostenere la candidatura di Roma per raccontare il nostro progetto e allargare il consenso". Lo ha fatto sapere il sindaco, a margine della conferenza stampa di presentazione degli eventi in occasione della settimana europea della mobilità, a Roma.(Rer)