Infrastrutture: Giampieri (Assoporti), inserire Nord Africa in progetti Ets sui porti

- Nei grandi progetti che interessano i porti europei del Mediterrano, bisogna inserire anche il Nord Africa. Lo ha detto oggi a Trieste il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, intervenendo alla seconda giornata del Forum Risorsa Mare. “Il Mediterraneo è tornato al centro dell’attenzione, la filiera logistica si è accorciata e mette in moto processi che hanno bisogno di decisioni coraggiose e tempestive. Non è possibile che ci sia sfuggito l’Ets e che i porti italiani vadano in crisi a causa di tassazioni che destabilizzano il mercato”, ha detto Giampieri, facendo riferimento alla direttiva europea che ha inserito il trasporto marittimo nel sistema di scambio di quote di emissione Ets (Emission trading system), esentando dalla tassazione i porti africani di Port Said e Tangeri. “Dobbiamo cominciare a ragionare inserendo parte del Nord dell’Africa nel grande progetto, altrimenti avremo un giocatore che gioca con regole diverse in un campo di tutti”, ha concluso. (frt)