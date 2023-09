Regno Unito: Sunak propone messa al bando di razza canina American XL Bully dopo ripetuti attacchi a persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La razza canina American XL Bully rappresenta un pericolo per le comunità e per questo verrà bandita dal Regno Unito. Lo ha spiegato sui social il primo ministro britannico Rishi Sunak, dopo che un uomo è stato ucciso giovedì pomeriggio a Stonnall, Staffordshire, da un esemplare di American XL Bully. Annunciando la decisione, il primo ministro ha dichiarato di "condividere l'orrore della nazione" per tali attacchi e che dunque non possono più essere tollerati. Il bando dei cani American XL Bully era già in fase di valutazione dopo che sono emerse scioccanti immagini di un attacco a Birmingham lo scorso fine settimana, che ha lasciato una ragazza di 11 anni gravemente ferita. Inoltre, la polizia del South Yorkshire ha riportato quattro attacchi separati su bambini da parte di cani American XL Bully su bambini, tra cui uno in cui la vittima aveva solo due anni. (Rel)