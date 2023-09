Migranti: Ue, contiamo su ogni Paese per solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà oggi l'incontro sul meccanismo volontario di solidarietà (Vsm) per il ricollocamento nell'Unione europea di migranti richiedenti asilo. L'incontro si svolge a pochi giorni dalla decisione della Germania, che ha deciso di sospendere il ricollocamento sul proprio territorio dei migranti richiedenti asilo in Italia. "L'incontro si svolge oggi. È un incontro tecnico. Siamo in contatto con la Germania e con tutte le controparti. L'idea è quella di avere uno scambio di vedute, ma il nostro messaggio è molto chiaro. Abbiamo bisogno di solidarietà e contiamo su tutti gli Stati membri per garantirla", ha spiegato la portavoce della Commissione europea per le migrazioni, Anitta Hipper, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. (Beb)