Mafia: Piantedosi, don Puglisi costruttore di pace, esempio luminoso per nuove generazioni

- "La vita e il sacrificio di don Pino Puglisi rappresentano un simbolo della lotta per la giustizia, un monito a non tacere e a reagire di fronte alla violenza e alla prevaricazione criminale". Così il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, ricorda il sacerdote palermitano - medaglia d’oro al valor civile e primo parroco della Chiesa cattolica a essere stato proclamato beato per martirio perpetrato dalla mafia - a 30 anni dal vile agguato in cui perse la vita. "Sacerdote coraggioso, è stato un lume di speranza per tanti giovani nella buia realtà della mafia, indicando loro la strada del riscatto fondata sui valori della legalità, della compassione e della solidarietà", aggiunge. "Nel 30mo anniversario della sua scomparsa onoriamo la memoria di don Puglisi, costruttore di pace ed esempio luminoso per le nuove generazioni. Il suo infaticabile impegno civico e apostolico ispira ancora oggi coloro che si battono contro ogni forma di criminalità", conclude Piantedosi.(Rin)