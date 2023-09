Speciale energia: Cirielli, governo si sta attenendo a impegni assunti a livello internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dell’ambiente "il governo si sta attenendo a tutti gli impegni sul clima assunti a livello internazionale". Lo ha detto il viceministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, in Aula alla Camera, rispondendo ad una interpellanza urgente presentata dal Partito democratico. "Stiamo elaborando una proposta di versione del Piano integrato per l’energia ed il clima, accelerazione sulle rinnovabili, misure per l’efficienza energetica, biometano, idrogeno verde, geotermia, bioenergie, ricerca ed innovazione sul nucleare, cattura e stoccaggio del carbone, teleriscaldamento efficiente ed a bassa emissione - ha continuato l’esponente dell’esecutivo -. Certo, scontiamo un gravissimo ritardo perché con il precedente governo non si è neanche costituito il comitato di indirizzo e di controllo del Fondo clima, disposto più di due anni fa. Bisogna avere coraggio, ambizione, ma bisogna anche essere realisti. Sinceramente, la narrazione di un governo negazionista dei cambiamenti climatici è priva di fondamento". (Rin)