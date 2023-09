Speciale energia: Pichetto, prossima settimana in valutazione misure contro caro bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vediamo la settimana prossima”. A dirlo è stato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo, a margine dell’assemblea di Confindustria, a chi gli chiedeva dell’eventuale proroga delle misure per far fronte al caro energia. Un provvedimento, ha chiarito, “è in valutazione. Probabilmente l’Iva rimarrà al 5 per cento e si sta proprio valutando tutto l’aspetto anche di quanto costa”. Quanto ai carburanti, il ministro ha chiarito che “c’è una proposta del Mimit di merito” e sarà tutto “in un unico provvedimento bollette e carburanti”. (Rin)