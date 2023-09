Speciale energia: Acampora (Confcommercio), miriamo ad una transizione ecologica, equa e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tema analizzato dal presidente Acampora nel corso del suo intervento è stato anche quello legato al fronte del caro energia: "Siamo riusciti ad ottenere numerosi e rilevanti risultati, ne cito due fra tutti l'annullamento temporaneo degli oneri generali di sistema e la proroga e il potenziamento dei crediti d'imposta "energetici". Sempre sul tema del caro energia, abbiamo anche rafforzato la collaborazione con Enea allo scopo di stimolare la nascita di comunità energetiche rinnovabili (Cer) che sono uno strumento fortemente innovativo di approvvigionamento e condivisione dell'energia a vantaggio di famiglie e imprese su tutto il territorio nazionale. Quello che vogliamo realizzare sono veri e propri progetti pilota sul territorio che avranno come protagoniste proprio le nostre imprese. Dobbiamo fare tutti un salto di qualità, perché bisogna creare le condizioni per guidare le imprese in un percorso di crescita green, che impone di rimodulare i modelli di business verso modelli sostenibili e rigenerativi. I cambiamenti climatici in atto obbligano – ha concluso Acampora - ognuno di noi ad assumersi la propria responsabilità, con la consapevolezza che siamo tutti coinvolti in questo percorso: istituzioni, imprese e cittadini e nessuno è esonerato dal cambiamento". (Com)