Speciale energia: Nigeria, rete elettrica nazionale al collasso per alcune ore

- Il sistema elettrico della Nigeria è collassato per diverse ore a livello nazionale dopo che un incendio ha interessato un’importante linea di trasmissione e provocato diffusi blackout. Lo riferiscono i media locali, spiegando che l’interruzione di rete è stata lentamente riassorbita e l’elettricità sta ora tornando nelle diverse aree colpite. Il ministro dell’Energia Adebayo Adelabu ha detto ai media che un incendio ha causato un'esplosione su una linea di trasmissione che collega le centrali elettriche di Kainji e Jebba, nello Stato centro-settentrionale del Niger, provocando un collasso di tensione sull’intera rete. "L'incendio è stato completamente domato e oltre la metà dei collegamenti sono ora attivi, mentre i restanti saranno ripristinati a breve”, ha dichiarato il ministro in una nota. Come dimostrato dai dati della compagnia nigeriana di distribuzione dell’energia elettrica “Tcn”, nel periodo di blackout la produzione di energia è scesa a zero nelle prime ore, del giorno per poi salire a 1.341 megawatt (Mw) intorno alle ore 14, un valore ben al di sotto della media giornaliera di 4.100 Mw. In Nigeria la rete elettrica è irregolare e spinge privati ed aziende a ricorrere a generatori diesel per rimediare alla bassa tensione. Prima economia dell’Africa, il Paese e tra i principali produttori di petrolio e gas al mondo (sesto fra i Paesi Opec, decimo a livello globale). (Res)