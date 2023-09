Speciale energia: Usa, incendi a Maui, Congresso chiede all’Ad di Hawaiian Electric di testimoniare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Energia e Commercio della Camera dei rappresentanti ha chiesto all’amministratrice delegata di Hawaiian Electric, Shelee Kimura, di testimoniare al Congresso sulle cause dei devastanti incendi che hanno recentemente colpito l’isola di Maui, uccidendo almeno 115 persone. La commissione ha annunciato una audizione per il prossimo 28 settembre a Washington, alla quale dovrebbero partecipare anche Leodoloff Asuncion, presidente della commissione per i servizi pubblici delle Hawaii, e Mark Glick, a capo dell’ufficio statale per l’energia. Un portavoce della società ha confermato al “Wall Street Journal” che l’amministratrice delegata ha accettato di testimoniare. “Come abbiamo sempre fatto dopo gli eventi dello scorso 8 agosto, siamo pronti a fornire tutte le informazioni in nostro possesso”, ha detto. (Was)