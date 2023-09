Speciale energia: Algeria-Usa, Forum algerino-statunitense sull'energia si terrà a Washington a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17esimo Forum algerino-statunitense sull'energia si terrà dal 7 al 9 novembre a Washington, negli Stati Uniti, e riunirà un'ampia delegazione di dirigenti di aziende nazionali e di rappresentanti del ministero algerino dell'Energia e delle Miniere. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio d'affari algerino-statunitense, Ismael Chikhoune, parlando alla radio nazionale algerina. Chikhoune ha aggiunto che al forum parteciperà un'ampia delegazione algerina, composta da alti dirigenti delle aziende statali Sonatrach e Sonelgaz, nonché dell'agenzia Alnaft e delle sue filiali. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, al forum saranno presenti importanti aziende come Chevron, Exxon Mobil e Occidental Petroleum, che discuteranno di transizione energetica e progetti di energia rinnovabile, in particolare di idrogeno verde, secondo quanto dichiarato da Chikhoune. Nei vari incontri, si discuterà anche della cooperazione nel settore minerario e in quello della formazione. Inoltre, il presidente del Consiglio d'affari ha ricordato che negli Stati Uniti è stato creato un consorzio composto da una decina di esperti, i quali si recheranno prossimamente in Algeria al fine di sviluppare un partenariato nel settore agricolo. Infine, secondo quanto detto da Chikhoune, nel primo trimestre del 2024 sarà organizzata una visita di una delegazione commerciale algerina negli Usa per visitare siti dell'industria automobilistica, delle nuove tecnologie di costruzione e dell'industria farmaceutica. (Ala)