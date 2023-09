Africa: Afdb e Corea del Sud firmano accordi di sviluppo per quasi 30 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) e il governo della Corea del Sud hanno firmato due accordi di sostegno finanziario per promuovere l'agenda di sviluppo dell'Africa. Il valore del finanziamento, si legge in un comunicato, è di 28,6 milioni di dollari. Il finanziamento integra i 600 milioni di dollari di cofinanziamento nell’ambito del Quadro per gli investimenti energetici Corea-Africa, concordato con il governo coreano nel 2021 con l'obiettivo di aiutare i Paesi africani a sviluppare capacità umane e sviluppare i propri settori energetici. Gli accordi sono stati firmati a Busan, a margine della settima Conferenza ministeriale sulla cooperazione economica Corea-Africa (Koafec), ospitata congiuntamente dall'Afdb e dal governo sudcoreano. I nuovi finanziamenti sosterranno principalmente l’accesso all’energia, la trasformazione agricola e lo sviluppo di conoscenze e capacità in numerosi Paesi africani. L’importo sarà erogato all'Afdb in tre rate: 4,6 milioni di dollari nel 2023 e 24 milioni di dollari nel 2024 e 2025. (Res)