Università: Caso (M5s), anche su studentati per Meloni è sempre colpa di altri

- "Sono fuori dalla realtà le parole di Giorgia Meloni contro l'associazione studentesca Udu. La tesi secondo cui la terza tranche del Pnrr di 500 milioni per la costruzione di nuovi alloggi universitari sarebbe stata tagliata per colpa degli studenti racconta tutta la disperazione di un governo che dopo un anno continua a dare la responsabilità dei propri fallimenti sempre agli altri". Lo afferma il capogruppo M5s in commissione Cultura alla Camera, Antonio Caso. "La verità è un'altra ed è sotto gli occhi di tutti. Sono passati oltre tre mesi dalla prima mobilitazione studentesca e dal governo non è arrivata alcuna risposta. Nel frattempo gli affitti continuano ad aumentare: siamo arrivati a un +40 per cento rispetto al 2019, con picchi estremi nelle grandi città. Terminato il tempo delle promesse il governo è passato alle accuse insensate, cercando il capro espiatorio esterno. La soluzione al momento c'è ed è chiara. Rimpinguare subito con 20 milioni di euro il fondo di copertura delle spese di locazione dei fuori sede per dare un segnale chiaro agli studenti", conclude.(Rin)