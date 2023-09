Mobilità: Autostrade, traffico regolare bivio A24 e Diramazione Roma nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra il bivio con la A24 e il bivio con la diramazione Roma Nord verso Firenze, dove questa notte è avvenuto un tamponamento tra un pullman e un mezzo pesante, attualmente non si registrano turbative alla circolazione e il traffico transita su due corsie. Continuano gli interventi di ripristino che si concluderanno questa notte con il rifacimento del piano viabile, in seguito al quale sarà possibile riaprire al traffico tutte le corsie disponibili. (Com)