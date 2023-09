Bce: Lupi, aumento tassi è un errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei tassi deciso dalla Banca centrale europea "è un errore, penalizza le famiglie e le imprese italiane, non aiuta la crescita e non ferma l’inflazione. Servono misure europee per rilanciare l’economia, altrimenti si rischia la stagnazione nella zona euro". E' quanto dichiara il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)