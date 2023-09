Russia-Corea del Nord: intelligence Seul monitora invii di armi da diversi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud monitora da mesi l'invio di convogli ferroviari di armi nordcoreane verso la Russia. Lo scrive il quotidiano "Dong-a Ilbo", che cita fonti del ministero della Difesa sudcoreano. L'intelligence di Seul avrebbe identificato tramite satelliti e spie sul campo diversi carichi di razzi e proiettili d'artiglieria già inviati da Pyongyang a Mosca. La rivelazione giunge in concomitanza con la visita ufficiale in Russia del leader nordcoreano Kim Jong-un, culminata mercoledì in un colloquio con il presidente Vladimir Putin. Nelle ultime settimane le Nazioni Unite, gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno più volte messo in guardia Mosca e Pyongyang dal concordare forniture di armi da destinare al conflitto in Ucraina. Secondo le fonti citate dal quotidiano sudcoreano, però, il Nord ha già fornito alla Russia una "quantità significativa" di munizioni, e la visita di Kim in Russia, più che a negoziare accordi, sarebbe servita da dimostrazione di gratitudine. Una fonte dell'Ufficio di presidenza sudcoreano consultata dall'agenzia di stampa "Yonhap" ha confermato le indiscrezioni, sostenendo che Seul abbia "confermato da tempo che le tipologie di armi fornite dalla Corea del Nord sono state usate dalla Russia in Ucraina". (Git)