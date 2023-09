Migranti: Fedriga, da sbarchi pressione politica importante, se non atto di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non un atto di guerra, la crescita degli sbarchi sulle coste italiane rappresenta una pressione politica. Lo ha detto oggi a Trieste, a margine del Forum Risorsa Mare, il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, rispondendo a una domanda sulle parole del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ieri aveva parlato di “un atto di guerra” rispetto agli arrivi di migranti a Lampedusa. “La pressione migratoria, esercitata da Paesi molto interventisti in alcune aree geografiche del mondo, sicuramente è una pressione politica molto importante, se non vogliamo chiamarla atto di guerra, e l’interventismo in Africa mi sembra evidente da parte di molti Paesi”, ha detto Fedriga. (Frt)