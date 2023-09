Roma: droga e allacci abusivi a Tor Bella Monaca, un arresto e 9 denunciati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centoquarantaquattro appartamenti di proprietà del comune di Roma sono stati controllati dai carabinieri in via Santa Rita da Cascia per arginare il fenomeno delle occupazioni abusive e degli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas. In tale contesto sono stati scoperti 8 allacci abusivi alla rete elettrica e a quella della distribuzione del gas per cui gli occupanti degli appartamenti interessati sono stati denunciati per furto. Con l’ausilio del personale tecnico delle società di distribuzione gli allacci abusivi sono stati immediatamente rimossi ed è stata data comunicazione all’amministrazione comunale. Nel corso dell’attività di controllo sono state individuate 5 automobili abbandonate, nel frattempo rimosse, su cui sono in corso accertamenti per risalire alla loro provenienza e verificare le coperture assicurative. In totale sono stati circa 250 i mezzi e 160 le persone controllate. (Rer)