Ue: Bianchi, Draghi spieghi come Bruxelles possa acquisire leadership globale, Italia è cruciale

- "Draghi deve spiegare come l'Europa possa non mantenere ma acquisire una leadership a livello globale in una fase di così straordinaria transizione digitale, ambientale, sociale. Ed è a questa strategia che la stessa von der Layen affida non solo la sua rielezione, ma anche il mantenimento di una Coalizione Ursula basata sull' accordo tra Ppe e Pse". Lo ha detto il professor Patrizio Bianchi, in un editoriale sul “Quotidiano del Sud”. "In questi contesto - ha proseguito l’ex ministro - nella strategia richiesta a Draghi, la posizione dell'Italia diventa cruciale". (Rin)