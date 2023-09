© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche ad agosto continuano a crescere i prezzi al consumo a Torino. La variazione è del +0,2 per cento su base mensile e del +6,1 per cento su base annuale. A trainare l'aumento dell'inflazione sono in particolare i beni energetici (+1,9 per cento) e i trasporti (+1,2 per cento). (Rpi)