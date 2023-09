Bce: Marina Berlusconi, speriamo che cura non uccida malato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Speriamo che la cura non uccida il malato. Siamo al decimo rialzo dei tassi consecutivo. Quello che ha fatto fino ad oggi la Bce è stato importante per il contenimento dell'inflazione, che tutti i trend danno in discesa. Bisogna però tenere presente che questo tipo di interventi ha un effetto negativo sulla crescita”. Lo ha affermato Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, parlando a margine dell’assemblea di Confindustria, a Roma. “Noi - ha aggiunto - siamo in un’economia che essendo stata sottoposta a continui shock ha bisogno di stimoli. Mi auguro che sia l'ultimo rialzo". (Rin)