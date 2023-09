Migranti: M5s, nessun complotto, ma fuga da guerre e golpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza sbarchi a Lampedusa, che segue l'accordo del presidente Meloni con la Tunisia che avrebbe dovuto - tra le altre cose - contribuire a fermare le partenze, non può risolversi con gli slogan ma ha bisogno di una politica che si basi su di un'analisi globale del fenomeno". Lo dichiarano i parlamentari M5s delle commissioni Esteri e Politiche Ue di Camera e Senato. "A cominciare dal considerare la provenienza dei profughi, salpati dalle coste tunisine, ma partiti da molto più lontano. Molti di loro fuggono infatti dalle guerre civili che insanguinano il Sudan e l'Etiopia o dai regimi golpisti che hanno preso il potere in Niger, Mali e Burkina Faso. Prima di ipotizzare possibili complotti quindi, bisognerebbe considerare come nuovi conflitti armati e colpi di Stato spingano alla fuga milioni di persone, in un continente già afflitto da povertà e desertificazione causata dai cambiamenti climatici. E invece di un fantomatico quanto ancora nebbioso Piano Mattei, l'Italia - concludono - dovrebbe farsi capofila di una forte iniziativa europea per la stabilità, il rispetto dei diritti umani e lo sviluppo economico in Africa".(Rin)