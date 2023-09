Industria: Urso, incontro con vicepresidente di Confindustria a margine Assemblea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- A margine dell’Assemblea annuale di Confindustria "ho incontrato Francesco De Santis, vicepresidente di Confindustria per la Ricerca e lo Sviluppo, comunicandogli che attraverso il Dpcm firmato nella giornata di ieri, è stato reso operativo il meccanismo della certificazione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle aziende, che definisce finalmente le regole dell'albo dei certificatori e i contenuti delle stesse. Un intervento che risolve un annoso problema per il mondo produttivo e che dà certezza alle imprese italiane". Lo scrive sui social il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.(Rin)