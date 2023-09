Mes: Gramegna, ratifica è priorità, 19 Stati membri attendono decisione positiva Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ratifica del Mes resta una priorità. Lo ha detto il direttore del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), Pierre Gramegna, nel corso della conferenza stampa finale della riunione informale dell'Eurogruppo a Santiago de Compostela. "La ratifica rimane ovviamente una priorità ancora più importante perché alla fine di quest'anno le linee di credito nazionali scadranno", ha detto. Abbiamo ricevuto commenti dal ministro italiano (Giorgetti) sul processo in corso nel Parlamento italiano. Siamo in costante contatto e speriamo che la procedura parlamentare contribuisca a spingere la ratifica che gli altri 19 paesi si aspettano", ha aggiunto. "La cosa più importante è che il Mes possa sostenere e adempiere l'importante mandato per il quale è stato creato, garantire la stabilità finanziaria nell'area dell'euro, e se questo trattato modificato non entrerà in vigore, purtroppo il backstop o la rete di sicurezza, che è la caratteristica principale di questo nuovo trattato, non entreranno in vigore", ha concluso Gramegna. (Spm)